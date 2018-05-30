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В Лидском районе за один час произошло два пожара
31.05.2018 — Разное | Лидская газета
В результате пожара повреждены стены и перекрытие хозяйственной постройки.
Не прошло и часа, как пожарные расчеты районного отдела по ЧС выехали на загорание легкового автомобиля по улице Рыбиновского. Огонь повредил моторный отсек и элементы кузова транспортного средства.
В обоих случаях причины возгорания устанавливаются.
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30 мая в полночь на пульт оперативного управления Лидского РОЧС поступил звонок о пожаре в деревне Далекие Тарновского сельсовета. Как выяснилось позже, возгорание...
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