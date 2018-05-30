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В Лидском районе за один час произошло два пожара

31.05.2018 — Разное | Лидская газета  
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В Лидском районе за один час произошло два пожара
30 мая в полночь на пульт оперативного управления Лидского РОЧС поступил звонок о пожаре в деревне Далекие Тарновского сельсовета. Как выяснилось позже, возгорание произошло в хозяйственной постройке, рядом с которым находился жилой дом. «Его жильцы – люди не пенсионного возраста, работающие. К счастью, пожарные приехали во время – огонь на соседнее здание не перекинулся», – сказали в Тарновском сельсовете.

В результате пожара повреждены стены и перекрытие хозяйственной постройки.

Не прошло и часа, как пожарные расчеты районного отдела по ЧС выехали на загорание легкового автомобиля по улице Рыбиновского. Огонь повредил моторный отсек и элементы кузова транспортного средства.

В обоих случаях причины возгорания устанавливаются.

В Лидском районе за один час произошло два пожара

В Лидском районе за один час произошло два пожара

 
 
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30 мая в полночь на пульт оперативного управления Лидского РОЧС поступил звонок о пожаре в деревне Далекие Тарновского сельсовета. Как выяснилось позже, возгорание...
 
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