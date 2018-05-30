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25-летний житель Борисова обвиняется в совершении угона и ДТП

31.05.2018 — Разное | Единство  
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Обвиняемый, 1992 года рождения, с 2007 года имеет 5 судимостей за угоны, кражи и иные преступления. Из мест лишения свободы он освободился летом 2017 года и проживал со своей матерью в частном секторе в Борисове.

По данным следствия, в новогоднюю ночь 2018 года фигурант зашел в гости к проживающему по соседству знакомому. Когда тот попросил его уйти, гость без разрешения взял ключи от автомобиля, которые лежали на тумбочке в коридоре. После чего проник в припаркованный на приусадебном участке HYUNDAI SANTAFE, угнал его и в состоянии алкогольного опьянения поехал кататься по городу.

Обвиняемый двигался по центральной улице Борисова со скоростью не менее 90 км/ч, значительно превышающей разрешенную 40 км/ч. Приближаясь к перекрестку и имея возможность заблаговременно наблюдать включенный для него запрещающий движение красный сигнал светофора, водитель проигнорировал указанные требования правил. Не останавливаясь, он продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем Mazda, пересекавшим проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора.

После того как следственно-оперативной группой в рамках проверочных мероприятий были зафиксированы последствия столкновения транспортных средств, мужчина был отпущен домой.

Через несколько часов после совершения ДТП фигурант пытался похитить денежные средства с банковской карточки, случайно забытой в банкомате. Но ему это не удалось, потому что карточка заблокировалась в связи с тем, что он трижды вводил неправильный пин-код.

Кроме того, 5 января обвиняемый поехал в гости к своему знакомому в г.п. Октябрьский Гомельской области, где совершил кражу. Ночью, разбив окно гвоздодером, он проник в магазин и похитил денежные средства, продукты питания, спиртные напитки и иные товары на общую сумму
580 рублей.

Утром подозреваемый был задержан, и с начала предварительного расследования к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования проведены проверки показаний на месте, допросы свидетелей и очевидцев, следственные эксперименты, получены результаты экспертиз.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 214 (угон) и ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.14, ч.2 ст.212 (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд. 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Борисова, обвиняемого по нескольким...
 
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