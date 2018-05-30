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Коммунальники рассказали, как в отпуске сэкономить на ЖКУ и что для этого нужно сделать

31.05.2018 14:14 — Разное | Tut.by  
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Белорусы, которые отправляются в отпуск, а их жилье в это время пустует, могут сэкономить на оплате ЖКУ. «Если вы уезжаете в отпуск более чем на 10 дней подряд, то имеете право на перерасчет по следующим видам услуг: обращение с отходами; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газоснабжение — при отсутствии счетчика», — пишет портал коммунальной грамотности населения.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для перерасчета нужно написать заявление в ЖЭС и принести справку, которая будет подтверждать ваше отсутствие по основному месту жительства — справки из санаториев, именные проездные билеты на самолеты и другие. Документы нужно предоставить не позже 7 календарных дней со дня возвращения из отпуска. Коммунальники проведут перерасчет с учетом сроков временного отсутствия.

При этом за теплоснабжение, техобслуживание лифта и другие услуги все равно придется платить полностью.

По каким причинам могут провести перерасчет?

Перерасчет можно произвести не только из-за отъезда на море. Перерассчитать могут тем, кто выезжает за границу. В этом случае нужно предоставить документ, подтверждающий нахождение за рубежом (именные проездные билеты, документ, удостоверяющий личность, документ с отметками о пересечении границы или регистрации по месту жительства за границей и т.д.)

Перерасчет сделают также для тех, кто выезжает на оздоровление и санаторно-курортное лечение. В таком случае представляется справка из санаторно-курортных и иных оздоровительных организаций.

Поводом для перерасчета платежей за ЖКУ может стать также лечение в больнице, госпитале, организации здравоохранения, подчиненной государственному органу, в котором предусмотрена военная служба, медико-санитарной части, диспансере, родильном доме, государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», хосписе, медицинской научно-исследовательской организации, медицинском научно-практическом центре, клинике медицинского учреждения образования, лечебно-трудовом профилактории, протезно-ортопедическом восстановительном центре. В таком случае нужно предоставить справку о пребывании (сроках пребывания) на стационарном лечении.

Перерасчет также сделают для тех, кто проходил военную службу или службу в резерве, а также был под временным содержанием в местах предварительного заключения и лишения свободы.

Выезд в сельские населенные пункты (в том числе на дачные участки), на учебу, в командировку также может стать поводом для перерасчета платежей за ЖКУ, «Представляется справка из сельского, поселкового исполнительного комитета, садоводческого кооператива (товарищества), из учебного заведения, с места работы», — отмечается на портале коммунальной грамотности.

 
 
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Белорусы, которые отправляются в отпуск, а их жилье в это время пустует, могут сэкономить на оплате ЖКУ.
 
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