ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глеб забил в ворота сборной России на чемпионате мира среди артистов

31.05.2018 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отличился забитым мячом в ворота сборной России на чемпионате мира по футболу среди артистов, который проходит в Москве.


Александр Глеб. Фото: art-football.ru

В заключительном поединке группового этапа против команды России Александр Глеб открыл счет ударом со штрафного.

Впрочем, победить белорусам не удалось, встреча завершилась вничью — 2:2.

Видео: РФС ТВ

(Гол Александра Глеба смотрите с отметки 26.30).

В предыдущих матчах белорусы разгромили Казахстан — 4:0 и проиграли Словении — 2:3.

Александр Глеб выступал только в матче против сборной России, после чего отправился в расположение БАТЭ. 2 июня борисовчане проведут выездной матч чемпионата Беларуси против «Городеи».

Сборная Беларуси на чемпионате мира среди артистов заняла 3-е место в своей группе — вслед за Россией и Словенией и опередив Казахстан.

Теперь белорусы сразятся за 9−12-е места, но уже без Глеба.

Отметим, что согласно регламенту ЧМ среди артистов команды имеют право пригласить в состав профессиональных спортсменов, ветеранов футбола. Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный пригласил в команду футболистов Александра Кульчия (провел 102 матча за национальную сборную Беларуси), Виталия Леденева, Андрея Лаврика, Александра Черника.

Сборную России на ЧМ среди артистов возглавляет воспитанник белорусского футбола, олимпийский чемпион-1988 Сергей Горлукович.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отличился забитым мячом в ворота сборной России на чемпионате мира по футболу среди артистов, который проходит в Москве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждый пятый белорус живет на сумму до 300 рублей в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика