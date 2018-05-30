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Глеб забил в ворота сборной России на чемпионате мира среди артистов
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отличился забитым мячом в ворота сборной России на чемпионате мира по футболу среди артистов, который проходит в Москве.
В заключительном поединке группового этапа против команды России Александр Глеб открыл счет ударом со штрафного.
Впрочем, победить белорусам не удалось, встреча завершилась вничью — 2:2.
Видео:
(Гол Александра Глеба смотрите с отметки 26.30).
В предыдущих матчах белорусы разгромили Казахстан — 4:0 и проиграли Словении — 2:3.
Александр Глеб выступал только в матче против сборной России, после чего отправился в расположение БАТЭ. 2 июня борисовчане проведут выездной матч чемпионата Беларуси против «Городеи».
Сборная Беларуси на чемпионате мира среди артистов заняла 3-е место в своей группе — вслед за Россией и Словенией и опередив Казахстан.
Теперь белорусы сразятся за 9−12-е места, но уже без Глеба.
Отметим, что согласно регламенту ЧМ среди артистов команды имеют право пригласить в состав профессиональных спортсменов, ветеранов футбола. Заслуженный тренер Беларуси Анатолий Байдачный пригласил в команду футболистов Александра Кульчия (провел 102 матча за национальную сборную Беларуси), Виталия Леденева, Андрея Лаврика, Александра Черника.
Сборную России на ЧМ среди артистов возглавляет воспитанник белорусского футбола, олимпийский чемпион-1988 Сергей Горлукович.
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб отличился забитым мячом в ворота сборной России на чемпионате мира по футболу среди артистов, который проходит в Москве.
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