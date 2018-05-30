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Белорусская велогонщица Инна Савенко завоевала серебро на соревнованиях в Москве
На велотреке «Крылатское» стартовали соревнования Гран-при Москвы. В первый день разыграны медали в двух дисциплинах.
У мужчин в трековом многоборье победу одержал Христос Воликакис из Греции. В женском омниуме с серебром белоруска Инна Савенко. Выиграла эту гонку итальянка Элизе Бальзамо.
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На велотреке «Крылатское» стартовали соревнования Гран-при Москвы. В первый день разыграны медали в двух дисциплинах.
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