Трамп встретился с Ким Кардашьян, чтобы обсудить тюремную реформу

Президент США Дональд Трамп 30 мая принял в Овальном кабинете Белого дома американскую фотомодель и телеведущую Ким Кардашьян, сообщают зарубежные СМИ.

Они обсудили реформу тюремной системы, а также помилование 63-летней Элис Мэри Джонсон, отбывающей пожизненное заключение за участие в наркоторговле. Эта женщина уже провела в тюрьме больше двадцати лет.

Напомним, Кардашьян начала добиваться амнистии Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о её судьбе из Twitter.