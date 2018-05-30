Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции . При нем мадридский «Реал» три года подряд брал кубок Лиги чемпионов.

«Я принял решение не продолжать работу с „Реалом“. Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение.

Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», — передает слова Зидана Marcа .

Пресс-конференция в прямом эфир на испанском языке.

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