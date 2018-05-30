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Зидан, тренировавший "Реал" и трижды подряд завоевывавший кубок Лиги чемпионов, покинул команду
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке.
Об этом он заявил
«Я принял решение не продолжать работу с „Реалом“. Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение.
Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», — передает слова Зидана
Пресс-конференция в прямом эфир на испанском языке.
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Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
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