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Каждый пятый белорус живет на сумму до 300 рублей в месяц
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в первом квартале этого года. Год назад такой суммой располагало треть населения — 33,5%. В статистике учитываются абсолютно все жители страны, в том числе несовершеннолетние.
На конец марта население Беларуси составляло 9 миллионов 484,3 тысячи человек. То есть суммой до 200 рублей ежемесячно располагало около 2 миллионов 68 тысяч человек.
При этом суммой до 400 рублей в месяц располагает 48,1% населения.
7,9% белорусов ежемесячно имеет в своем распоряжении от 800 рублей. Это около 749 тысяч человек. Больше всего тех, кто располагает такими суммами, проживает в Минске — 18,4% от всего населения столицы, а меньше всего — в Брестской области (4% от населения области).
Напомним, в Беларуси за чертой бедности в первом квартале находилось 5,9% населения, сообщает Белстат по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая вырос на 3,6% и составил 206,58 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом уровень малообеспеченности в Беларуси не изменился. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще всего оказывается за чертой бедности.
На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. В их числе — Шарковщинский, Миорский и Браславский районы.
Справка FINANCE.TUT.BY.
Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.
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Каждый пятый белорус — 21,8% от общей численности населения — ежемесячно имеет в своем распоряжении сумму до 300 рублей.
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