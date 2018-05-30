"Мы находимся в середине непонятного"



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Франция и Австрия были нам по силам»

Фото: Reuters

«Льюис нормально воспринял расставание и сказал, что сделал все возможное»

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Через пять лет мы будем выпускать в 10 раз больше молодых хоккеистов»

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Нужно решать, что важнее: собирать 15 тысяч болельщиков или обеспечивать результаты сборной»

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY