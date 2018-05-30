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Лето начинается с заморозков: 1 июня на почве до минус двух
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
«В ночные и утренние часы 1 июня, в пятницу, по северо-востоку Беларуси в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0…-2 °С», — говорится в сообщении.
Календарное лето начнется похолоданием. 1 июня в Беларуси преимущественно без осадков, лишь днем местами по крайнему юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9 °С, днем воздух прогреется до +18…24 °С, по юго-западу страны ночью прогнозируется +10…14 °С, днем — +25…28 °С.
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Заморозки ожидаются в отдельных районах Беларуси ночью 1 июня, сообщает Белгидромет Минприроды.
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