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Последние весенние торги завершились ростом евро и российского рубля
Иллюстративное фото
Курс доллара упал сразу на 0,0102 рубля - до 2,0123 BYN/USD и прервал серию из чётырех повышений подряд.
Курс евро вырос на 0,0096 рубля - до 2,3538 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0091 рубля - до 3,2422 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов корзина валют подорожала на 0,08%.
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По итогам валютных торгов 31 мая белорусский рубль укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю.
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