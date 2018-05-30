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"Белнефтехим" готовится объявить о новом механизме изменения цен на топливо
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает
"В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно", — сказал глава "Белнефтехима".
Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. "Это естественный процесс", — заметил Ляшенко.
Напомним, что 14 мая глава "Белнефтехима" пообещал, что серьезных скачков цен на топливо в Беларуси не планируется. В обозримом будущем концерн продолжит политику "сдержанного роста" стоимости на уже традиционную одну копейку.
"Наверное, это замедлило рост экономических показателей предприятий. Но мы помним о наших потребителях, — объяснил Ляшенко.
Однако уже через 10 дней глава "Белнефтехима"
"При $ 80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр (от 1,6 до 1,7 рубля). Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации", — пояснил председатель госконцерна.
29 мая заместитель премьер-министра Владимир Семашко
"За последние полтора месяца цена нефти повысилась на 30%, было $60 за баррель, а сегодня — $80. Средства, направленные на модернизацию НПЗ, нужно будет потом „отбивать“, обслуживать кредиты. Это надо делать за счет прибыли. Поэтому повышение [цен на топливо] неизбежно, другое дело — какая будет тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет", — сказал вице-премьер.
Между тем, цена бензина и дизельного топлива в соседней России продолжает стремительный рост. По данным Московской топливной ассоциации, за неделю по 27 мая в столице бензин подорожал почти на рубль. Цена литра АИ-92 достигла 42,21 рубля, а литра АИ-95 - 45,4 рубля. В среднем же по России рост составил 76-79 копеек, до 40,76 и 43,6 рубля соответственно.
Эксперты прогнозируют, что топливо в России подорожает еще, как минимум, на 10%. Это означает что белорусским автолюбителям стоит готовиться к самому неблагоприятному развитию событий.
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Чего ожидать автомобилистам станет известно уже в ближайшее время.
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