ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белнефтехим" готовится объявить о новом механизме изменения цен на топливо

31.05.2018 13:48 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Чего ожидать белорусским автомобилистам от концерна станет известно уже в ближайшее время.

Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

"В настоящее время в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен согласно уровню сложившейся цены на нефть. В ближайшее время это будет известно", — сказал глава "Белнефтехима".

Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно. "Это естественный процесс", — заметил Ляшенко.

Напомним, что 14 мая глава "Белнефтехима" пообещал, что серьезных скачков цен на топливо в Беларуси не планируется. В обозримом будущем концерн продолжит политику "сдержанного роста" стоимости на уже традиционную одну копейку.

"Наверное, это замедлило рост экономических показателей предприятий. Но мы помним о наших потребителях, — объяснил Ляшенко.

Однако уже через 10 дней глава "Белнефтехима" рассказал, что при нынешних ценах на нефть (80 долларов по состоянию на 24 мая. — Прим. AUTO.TUT.BY) бензин подорожает на 24%.

"При $ 80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр (от 1,6 до 1,7 рубля). Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации", — пояснил председатель госконцерна.

29 мая заместитель премьер-министра Владимир Семашко заявил журналистам, что окончательного решения по тактике изменения цен на топливо пока нет..

"За последние полтора месяца цена нефти повысилась на 30%, было $60 за баррель, а сегодня — $80. Средства, направленные на модернизацию НПЗ, нужно будет потом „отбивать“, обслуживать кредиты. Это надо делать за счет прибыли. Поэтому повышение [цен на топливо] неизбежно, другое дело — какая будет тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет", — сказал вице-премьер.

Между тем, цена бензина и дизельного топлива в соседней России продолжает стремительный рост. По данным Московской топливной ассоциации, за неделю по 27 мая в столице бензин подорожал почти на рубль. Цена литра АИ-92 достигла 42,21 рубля, а литра АИ-95 - 45,4 рубля. В среднем же по России рост составил 76-79 копеек, до 40,76 и 43,6 рубля соответственно.

Эксперты прогнозируют, что топливо в России подорожает еще, как минимум, на 10%. Это означает что белорусским автолюбителям стоит готовиться к самому неблагоприятному развитию событий.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чего ожидать автомобилистам станет известно уже в ближайшее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пел не там, не те ноты» и «Ничего не помню. В состоянии аффекта»: «звёзды» Большого о первых выступлениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика