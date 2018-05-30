"Белнефтехим" готовится объявить о новом механизме изменения цен на топливо

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Механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Игорьсказал глава "Белнефтехима".Он констатировал, что в связи с удорожанием стоимости нефти повышения цен на топливо неизбежно.заметил Ляшенко.Напомним, что 14 мая глава "Белнефтехима" пообещал, что серьезных скачков цен на топливо в Беларуси не планируется. В обозримом будущем концерн продолжит политикустоимости на уже традиционную одну копейку.объяснил Ляшенко.Однако уже через 10 дней глава "Белнефтехима", что при нынешних ценах на нефть (80 долларов по состоянию на 24 мая. — Прим. AUTO.TUT.BY) бензин подорожает на 24%.пояснил председатель госконцерна.29 мая заместитель премьер-министра, что окончательного решения по тактике изменения цен на топливо пока нет..сказал вице-премьер.Между тем, цена бензина и дизельного топлива в соседней России продолжает стремительный рост. По данным Московской топливной ассоциации, за неделю по 27 мая в столице бензин подорожал почти на рубль. Цена литра АИ-92 достигла 42,21 рубля, а литра АИ-95 - 45,4 рубля. В среднем же по России рост составил 76-79 копеек, до 40,76 и 43,6 рубля соответственно.Эксперты прогнозируют, что топливо в России подорожает еще, как минимум, на 10%. Это означает что белорусским автолюбителям стоит готовиться к самому неблагоприятному развитию событий.