На выпускном в Барановичах первоклассницу со звонком заменил дрон. Фотофакт.



Фото: Евгений Тиханович / intex-press.by

Intex-press

Dev.by

Обычно во время празднования последнего звонка в колокольчик звонит первоклассница, которую несет одиннадцатиклассник. Иногда выпускники отпускают в небо воздушные шарики.В барановичском лицее, похоже, объединили две традиции. Колокольчик, который символизировал последний звонок, привязали к квадрокоптеру. Его «отпустил в небо» директор лицея