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Нешуточные разборки. В Гродно мужчина сжег автомобиль конкурента по бизнесу

31.05.2018 13:11 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Ранее пострадавший и подозреваемый работали вместе, они занимались вскрытием автомобильных замков, пишет сайт uvd.grodno.by.

Их пути разошлись, когда один из них узнал, что компаньон его обманывает. Заказы шли через минскую фирму, куда обращались за помощью клиенты. За перенаправленные заказы минская фирма получала 50% от стоимости заказа. Подозреваемый сообщил напарнику, что нужно минской фирме доплачивать еще 10% сверху. Но выяснилось, что эти 10% он оставляет себе. После этого они начали работать сами на себя.

По словам милиционеров, подозреваемый начал делать бывшему напарнику мелкие пакости, на которых не остановился.

«При помощи своего нового коллеги по бизнесу решил сжечь автомобиль. Поздним вечером вскрыл его, плеснул туда бензина и поджег», – рассказал заместитель начальника Октябрьского РОВД Гродно Николай Сазон.

Дым и огонь заметила соседка и вызвала соответствующие службы. Сгорела лишь часть салона.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ранее пострадавший и подозреваемый работали вместе, они занимались вскрытием автомобильных замков.
 
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