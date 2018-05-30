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Торжественное шествие участников XII Республиканского Фестиваля национальных культур можно будет увидеть онлайн
31.05.2018 — Разное | Вороновская газета
1 июня в 20.00 по центральным улицам Гродно пройдет торжественное шествие участников XII Республиканского Фестиваля национальных культур. Если вдруг в этот день вы окажетесь далеко от Гродно, почувствовать атмосферу этого масштабного праздника можно будет через интернет.
Смотрите прямую трансляцию на youtube канале «Гродно Плюс»
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Торжественное шествие участников XII Республиканского Фестиваля национальных культур можно будет увидеть онлайн
1 июня в 20.00 по центральным улицам Гродно пройдет торжественное шествие участников XII Республиканского Фестиваля национальных культур. Если вдруг в этот день вы...
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