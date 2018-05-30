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Соцжилье в разных странах мира: не обязательно выглядеть убого на фоне благополучия
Жилье для тех, кто не в состоянии его купить или построить, — большая проблема, которую с разным успехом пытаются решить во многих странах мира. Например, в зажиточной Европе соцжилье уже составляет до 30% всего жилфонда. К решению жилищных проблем малообеспеченных слоев общества во многих странах приглашают архитекторов — соцжилью не обязательно выглядеть бедно и убого на фоне общего благополучия. Есть и другой подход — тиражировать дешевое типовое жилье без оглядки на его эстетическую привлекательность. Смотрим, как выглядит социальное жилье в разных странах мира.
Кому положено соцжилье
Выглядит соцжилье так же, как и все остальное типовое. Это обыкновенные квартиры в новостройках и на вторичном рынке.
Жилье исключительно для социально незащищенных граждан в Беларуси строится на средства технико-экономической помощи Китая. За два прошлых года уже возвели 16 таких домов, в планах еще 22 по всей стране. Кстати, в Минске такой 80-квартирный дом появится в 2019 году. По проекту «Строительство социального жилья» с поддержкой Китая будет построено пять тысяч квартир социального пользования.
Добавим, что у белорусов есть и зарубежный опыт строительства соцжилья. В Венесуэле наш «Белзарубежстрой» участвует в масштабном проекте, начатом еще при Уго Чавесе, — обеспечить венесуэльцев жильем. Из последних достижений — район социального жилья в городе Пало Негро.
Социальное — не значит бесплатное
В Европе соцжилье составляет ощутимую долю жилого фонда. В Голландии это почти 36%, Испании — 30%, в Германии, Франции, Великобритании — больше 20%.
У европейцев социальное — не значит бесплатное. Государство помогает нести расходы по оплате жилья либо предоставляет жилье с фиксированной арендной платой. Основным критерием при предоставлении социального жилья является доход на одного члена семьи.
Например, в
Если
Во Франции семья с одним ребенком может рассчитывать на помощь в оплате жилья при совокупном доходе ниже 2880 евро в месяц. Но получить социальное жилье не так просто — в крупных городах длинная очередь. В Париже ждут в среднем 6−10 лет. В малых городах проще, есть те, где пустует до 20% социальных квартир.
Около миллиона датчан живут в социальном жилье. По закону любой житель Дании (человек, проживший в стране более 3 месяцев) вне зависимости от дохода и гражданства имеет на него право. Очереди как таковой нет, есть даже жилье на выбор. Кстати, Дания — одна из наиболее благополучных стран в мире по обеспеченности населения квадратными метрами. На 1000 человек приходится 475 жилых помещений. Средний размер площади жилья на одного человека — 52 м2.
Отметим, что во многих странах проблему нехватки социального жилья принято решать с помощью архитекторов. Поэтому дома по их проектам выглядят иногда лучше, чем элитное жилье в менее развитых странах. Социальное строительство может сочетать несовместимое: и архитектуру, и экономичность, и качество.
США
Это быстровозводимое здание с двумя квартирами, которые предназначены для сдачи в аренду бездомным. Запроектировали и построили выпускники Йельского университета.
Двухквартирный жилой дом для арендаторов с низким уровнем доходов. В каждом блоке есть две спальни и просторная общая зона. Его разработали и построили студенты университета в Канзас-Сити.
Великобритания
Проект Hannibal Road Gardens.
Этот таунхаус в Лондоне из восьми жилых домов позиционируются как недорогое социальное жилье. В каждой квартире от 4 до 6 спален. Приоритет отдается многодетным семьям, испытывающим проблемы с жильем.
Архитектурное бюро Peter Barber Architects выполнило еще один заказ для городских властей Лондона — построило общежитие для бездомных. В нем 52 одноместных «номера» с собственными ванными комнатами. 14 комнат предназначены для 2-месячного «аттестационного» пребывания, 34 рассчитаны на период в 1−1,5 года, оставшиеся — на экстренные случаи. Значительная часть обитателей комплекса страдала или страдает от алкоголизма и наркомании, немало имеют психические заболевания, большинство — безработные.
В прошлом году бюро Rogers Stirk Harbour + Partners реализовало первый жилой комплекс в Митчеме для малоимущих, состоящий из 36 сборных модулей. У молодых и одиноких малоимущих британцев, в том числе и без определенного места жительства, появилась возможность обзавестись отдельными квартирами. Апартаменты можно снять за 65% от рыночной арендной платы.
Франция
Квартал Буафье на окраине города Сент с 1970-х считался социальным. Спустя сорок лет он был подвергнут реновации и расширению — там появился новый комплекс «Белые облака» на 30 квартир. Проект — бюро Poggi & More architecture.
Два дома по 5 квартир построены в одном из старых кварталов Парижа по проекту RMDM architects. Предназначены для семей с низким доходом. Снаружи дома отделаны перфорированными навесными панелями, часть из которых выполнена в виде автоматических открывающихся экранов.
Чили
Чилийская лесопромышленная компания попросила архитекторов студии Elemental разработать проект дома для сотрудников не дороже 25 тысяч долларов, но с возможностью его достройки по мере накопления средств у владельца. Первоначальный проект включает в себя кухню-столовую на первом этаже и две спальни на втором. При желании на второй «пустой» половине можно сделать общую комнату на первом этаже и еще две спальни наверху.
Мексика
Похожий проект студия Elemental разработала и построила для бедных мексиканцев.
Однако такое жилье обладает очевидным преимуществом — есть возможность расширения площадей самими жильцами в перспективе.
Бельгия
Архитектурная студия Volt Architecten разработала и реализовала проект жилого комплекса, состоящего из 14 квартир для «социальщиков».
Жилые единицы, сблокированные друг с другом через крытые автостоянки, формируют два вытянутых объема, образующие внутренний двор. Архитектура основана на образе сельской закрытой усадьбы. Основной материал проекта — кирпич.
Словакия
Жилой четырехэтажный дом «Поларис» спроектировали в Nice Architects. Он расположен в небольшом городке Сенец в 25 километрах от Братиславы, здесь размещены 9 квартир. Площадь каждой — чуть больше 50 квадратных метров. В доме живут малоимущие семьи.
Словения
В пригороде Любляны бюро Ofis спроектировало поселок, состоящий из малобюджетных коттеджей, предназначенных для молодых семей. Проект принадлежит к категории малобюджетных построек для загородного жилья. Площадь каждого коттеджа — 110 квадратных метров.
Бразилия
Этот жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, построен на окраине Сан-Паулу. В каждом из корпусов размещены по 4 жилые ячейки, представляющие из себя трехкомнатные квартиры в двух уровнях.
Испания
Социальное жилье в городе Са Побла от студии RipollTizon. Жилой дом на 19 квартир с внутренним двором. Узкие, закрытые деревянными жалюзи окна, ослепительный белый хорошо вписались в местную архитектуру.
Современный многоквартирный жилой дом в Мьерес от Zigzag Arquitectura занимает целый квартал в живописной долине между горами в Испании.
И это тоже социальное жилье.
Голландия
Этот комплекс из двух корпусов и 35 жилых блоков стал частью общего проекта реструктуризации послевоенного района в Гронингене. Необходимость сохранения общего облика и атмосферы потребовала осторожного подхода к проектированию. Комплекс предназначен для сдачи в аренду социально незащищенным.
Вьетнам
Это тоже дом, и предназначен он для массового строительства в тропическом климате. Его расчетная стоимость составляет всего $ 2500, время строительства — 25 дней, при этом он может быть построен самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей. Что еще нужно тому, у кого нет крыши над головой?
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Социальные дома могут выглядеть круче элитных.
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