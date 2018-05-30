Соцжилье в разных странах мира: не обязательно выглядеть убого на фоне благополучия

Жилье для тех, кто не в состоянии его купить или построить, — большая проблема, которую с разным успехом пытаются решить во многих странах мира. Например, в зажиточной Европе соцжилье уже составляет до 30% всего жилфонда. К решению жилищных проблем малообеспеченных слоев общества во многих странах приглашают архитекторов — соцжилью не обязательно выглядеть бедно и убого на фоне общего благополучия. Есть и другой подход — тиражировать дешевое типовое жилье без оглядки на его эстетическую привлекательность. Смотрим, как выглядит социальное жилье в разных странах мира.

Кому положено соцжилье

Претендовать на соцжилье в Беларуси могут социально незащищенные граждане, например инвалиды и сироты. Им квадратные метры предоставляются на условиях бессрочного найма, оплачивают они лишь коммуналку. Такое жилье нельзя приватизировать, дарить, продавать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выглядит соцжилье так же, как и все остальное типовое. Это обыкновенные квартиры в новостройках и на вторичном рынке.



«Китайский» дом в Орше. Фото: orsha.eu

Жилье исключительно для социально незащищенных граждан в Беларуси строится на средства технико-экономической помощи Китая. За два прошлых года уже возвели 16 таких домов, в планах еще 22 по всей стране. Кстати, в Минске такой 80-квартирный дом появится в 2019 году. По проекту «Строительство социального жилья» с поддержкой Китая будет построено пять тысяч квартир социального пользования.

Есть у нас еще и арендное жилье, которое выдают силовикам, чиновникам, очередникам времен объявления выхода Беларуси из СССР. От социального оно отличается тем, что за него нужно платить ежемесячную арендную плату.



Фото: bzs.by

Добавим, что у белорусов есть и зарубежный опыт строительства соцжилья. В Венесуэле наш «Белзарубежстрой» участвует в масштабном проекте, начатом еще при Уго Чавесе, — обеспечить венесуэльцев жильем. Из последних достижений — район социального жилья в городе Пало Негро. Здесь наши строители построили 115 пятиэтажных домов. Всего же президент Мадуро обещает построить 3 миллиона квартир.

Социальное — не значит бесплатное

В Европе соцжилье составляет ощутимую долю жилого фонда. В Голландии это почти 36%, Испании — 30%, в Германии, Франции, Великобритании — больше 20%.

У европейцев социальное — не значит бесплатное. Государство помогает нести расходы по оплате жилья либо предоставляет жилье с фиксированной арендной платой. Основным критерием при предоставлении социального жилья является доход на одного члена семьи.

Например, в Германии для обращения за помощью минимальный месячный заработок на одного человека не должен превышать 870 евро, для двух — 1200 евро. Безработному тоже положено социальное жилье: не больше 45 м2 на одного человека или не больше 60 м2 на двоих, до 75 м2 на троих и до 90 м2 на четверых. В некоторых случаях государство полностью оплачивает арендную плату.

Если голландец не имеет работы и постоянного дохода, он тоже может претендовать на социальное (частично субсидируемое государством) арендное жилье. Однако сначала нужно стать в очередь, ждать около года. На социальное жилье имеют право и семьи с низким доходом (менее 34 678 евро в год).

Во Франции семья с одним ребенком может рассчитывать на помощь в оплате жилья при совокупном доходе ниже 2880 евро в месяц. Но получить социальное жилье не так просто — в крупных городах длинная очередь. В Париже ждут в среднем 6−10 лет. В малых городах проще, есть те, где пустует до 20% социальных квартир.



Новый квартал в Копенгагене. Фото: hqroom.ru

Около миллиона датчан живут в социальном жилье. По закону любой житель Дании (человек, проживший в стране более 3 месяцев) вне зависимости от дохода и гражданства имеет на него право. Очереди как таковой нет, есть даже жилье на выбор. Кстати, Дания — одна из наиболее благополучных стран в мире по обеспеченности населения квадратными метрами. На 1000 человек приходится 475 жилых помещений. Средний размер площади жилья на одного человека — 52 м2.

Отметим, что во многих странах проблему нехватки социального жилья принято решать с помощью архитекторов. Поэтому дома по их проектам выглядят иногда лучше, чем элитное жилье в менее развитых странах. Социальное строительство может сочетать несовместимое: и архитектуру, и экономичность, и качество.

США





Это быстровозводимое здание с двумя квартирами, которые предназначены для сдачи в аренду бездомным. Запроектировали и построили выпускники Йельского университета.





Двухквартирный жилой дом для арендаторов с низким уровнем доходов. В каждом блоке есть две спальни и просторная общая зона. Его разработали и построили студенты университета в Канзас-Сити.

Великобритания



Фото: www.peterbarberarchitects.com

Проект Hannibal Road Gardens.



Фото: www.peterbarberarchitects.com

Этот таунхаус в Лондоне из восьми жилых домов позиционируются как недорогое социальное жилье. В каждой квартире от 4 до 6 спален. Приоритет отдается многодетным семьям, испытывающим проблемы с жильем.



Фото: www.peterbarberarchitects.com

Архитектурное бюро Peter Barber Architects выполнило еще один заказ для городских властей Лондона — построило общежитие для бездомных. В нем 52 одноместных «номера» с собственными ванными комнатами. 14 комнат предназначены для 2-месячного «аттестационного» пребывания, 34 рассчитаны на период в 1−1,5 года, оставшиеся — на экстренные случаи. Значительная часть обитателей комплекса страдала или страдает от алкоголизма и наркомании, немало имеют психические заболевания, большинство — безработные.



Фото: www. rsh-p.com

В прошлом году бюро Rogers Stirk Harbour + Partners реализовало первый жилой комплекс в Митчеме для малоимущих, состоящий из 36 сборных модулей. У молодых и одиноких малоимущих британцев, в том числе и без определенного места жительства, появилась возможность обзавестись отдельными квартирами. Апартаменты можно снять за 65% от рыночной арендной платы.

Франция



Фото: www. poggi-architecture.com

Квартал Буафье на окраине города Сент с 1970-х считался социальным. Спустя сорок лет он был подвергнут реновации и расширению — там появился новый комплекс «Белые облака» на 30 квартир. Проект — бюро Poggi & More architecture.



Фото: www.rmdm.fr

Два дома по 5 квартир построены в одном из старых кварталов Парижа по проекту RMDM architects. Предназначены для семей с низким доходом. Снаружи дома отделаны перфорированными навесными панелями, часть из которых выполнена в виде автоматических открывающихся экранов.

Чили



Фото: www.elementalchile.cl

Чилийская лесопромышленная компания попросила архитекторов студии Elemental разработать проект дома для сотрудников не дороже 25 тысяч долларов, но с возможностью его достройки по мере накопления средств у владельца. Первоначальный проект включает в себя кухню-столовую на первом этаже и две спальни на втором. При желании на второй «пустой» половине можно сделать общую комнату на первом этаже и еще две спальни наверху.

Мексика



Жилой комплекс Elemental Monterrey. Фото: Ramiro Ramirez

Похожий проект студия Elemental разработала и построила для бедных мексиканцев.

У домов простая архитектура и низкая стоимость — 20 тысяч долларов за квартиру.



Фото: Ramiro Ramirez

Однако такое жилье обладает очевидным преимуществом — есть возможность расширения площадей самими жильцами в перспективе.

Бельгия



Фото: www.voltarchitecten.be

Архитектурная студия Volt Architecten разработала и реализовала проект жилого комплекса, состоящего из 14 квартир для «социальщиков».



Фото: www.voltarchitecten.be

Жилые единицы, сблокированные друг с другом через крытые автостоянки, формируют два вытянутых объема, образующие внутренний двор. Архитектура основана на образе сельской закрытой усадьбы. Основной материал проекта — кирпич.

Словакия



Фото: archinect.com

Жилой четырехэтажный дом «Поларис» спроектировали в Nice Architects. Он расположен в небольшом городке Сенец в 25 километрах от Братиславы, здесь размещены 9 квартир. Площадь каждой — чуть больше 50 квадратных метров. В доме живут малоимущие семьи.

Словения



Фото: www. ofis-a.si

В пригороде Любляны бюро Ofis спроектировало поселок, состоящий из малобюджетных коттеджей, предназначенных для молодых семей. Проект принадлежит к категории малобюджетных построек для загородного жилья. Площадь каждого коттеджа — 110 квадратных метров.

Бразилия



Дом AV (AV Houses) в Бразилии от Corsi Hirano Arquitetos. Фото: www.corsihirano.com

Этот жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, построен на окраине Сан-Паулу. В каждом из корпусов размещены по 4 жилые ячейки, представляющие из себя трехкомнатные квартиры в двух уровнях.

Испания



Фото: www.ripolltizon.com

Социальное жилье в городе Са Побла от студии RipollTizon. Жилой дом на 19 квартир с внутренним двором. Узкие, закрытые деревянными жалюзи окна, ослепительный белый хорошо вписались в местную архитектуру.



Фото: www.zigzagarquitectura.com

Современный многоквартирный жилой дом в Мьерес от Zigzag Arquitectura занимает целый квартал в живописной долине между горами в Испании.



Фото: www.zigzagarquitectura.com

И это тоже социальное жилье.

Голландия



Жилой комплекс в Голландии от De Nijl Architecten B.V. Фото: denijl.nl

Этот комплекс из двух корпусов и 35 жилых блоков стал частью общего проекта реструктуризации послевоенного района в Гронингене. Необходимость сохранения общего облика и атмосферы потребовала осторожного подхода к проектированию. Комплекс предназначен для сдачи в аренду социально незащищенным.

Вьетнам



Фото: www.hpa.vn

Это тоже дом, и предназначен он для массового строительства в тропическом климате. Его расчетная стоимость составляет всего $ 2500, время строительства — 25 дней, при этом он может быть построен самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей. Что еще нужно тому, у кого нет крыши над головой?