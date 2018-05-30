Зинедин Зидан объявил об уходе из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил уйти из клуба и подал в отставку. Об этом было официально объявлено на пресс-конференции в Мадриде.

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики», – заявил Зидан.

Напомним, Зинедин Зидан возглавил «Реал» в 2016 году. Под его началом мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями Суперкубка страны, трижды становились победителями Лиги чемпионов, дважды – Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.