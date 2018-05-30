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Институт журналистики снова станет факультетом
Институт журналистики Белорусского государственного университета после реорганизации будет снова именоваться факультетом журналистики, сообщает пресс-служба вуза.
В Белгосуниверситете 30 мая состоялся круглый стол, посвящённый вопросам подготовки журналистских кадров. На встрече поднимался вопрос о переименовании Института журналистики. По итогу участники приняли решение о сохранении узнаваемого и ставшего брендом названия – факультет журналистики.
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Институт журналистики Белорусского государственного университета после реорганизации будет снова именоваться факультетом журналистики, сообщает пресс-служба...
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