Симбиоз минивэна и «паркетника» Lifan Myway , который до нас добрался прошлой осенью, покупатели не жалуют как в Китае, так и в соседней России. Чтобы поддержать интерес к модели на рынке ТС, в Lifan решили расширить список доступных комплектаций, а заодно предложить версию с автоматической коробкой.



Фото: Lifan

Напомним, что прежде Myway предлагался в одной-единственной комплектации с 5-ступенчатой «механикой» (двигатель, к слову, остался прежним — это 125-сильная «четверка» объемом 1,8 л). Вариантов оснащения у машины теперь три — кроме Luxury это еще Luxury+ и Comfort, главной особенностью которых является увеличенный с 7 до 9 дюймов сенсорный экран мультимедиа-системы.



Фото: Autohome.com.cn

5-ступенчатый «автомат» полагается только самой богатой комплектации Luxury+, у которой помимо всего прочего есть люк с электроприводом и 17-дюймовые колесные диски. Пока известна стоимость двухпедального Myway для России — 989 900 рублей (без малого 16 тысяч долларов по текущему курсу). В Беларуси цены на Myway начинаются от 31 250 рублей за «паркетник» в начальном исполнении Comfort с передними подушками безопасности, ESP, кондиционером, подогревом передних сидений и 16-дюймовыми колесными дисками.