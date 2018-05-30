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Гибрид паркетника и минивэна Lifan Myway получил версию с "автоматом" и новые комплектации
Симбиоз минивэна и «паркетника»
Напомним, что прежде Myway предлагался в одной-единственной комплектации с 5-ступенчатой «механикой» (двигатель, к слову, остался прежним — это 125-сильная «четверка» объемом 1,8 л). Вариантов оснащения у машины теперь три — кроме Luxury это еще Luxury+ и Comfort, главной особенностью которых является увеличенный с 7 до 9 дюймов сенсорный экран мультимедиа-системы.
5-ступенчатый «автомат» полагается только самой богатой комплектации Luxury+, у которой помимо всего прочего есть люк с электроприводом и 17-дюймовые колесные диски. Пока известна стоимость двухпедального Myway для России — 989 900 рублей (без малого 16 тысяч долларов по текущему курсу). В Беларуси цены на Myway начинаются от 31 250 рублей за «паркетник» в начальном исполнении Comfort с передними подушками безопасности, ESP, кондиционером, подогревом передних сидений и 16-дюймовыми колесными дисками.
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Lifan Myway на старте продаж обходился всего одной комплектацией. Теперь линейка будет включать три уровня оснащения, но главное,
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