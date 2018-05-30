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Минтруда - про договор ЕАЭС по пенсиям трудовых мигрантов, которые "возвращаются доживать на родину"

31.05.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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В Минтруда рассказали, как повлияет на белорусов Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, если он будет принят и ратифицирован странами союза. В ведомстве отмечают, что в Беларуси нагрузка на ФСЗН по финансированию пенсий трудящимся-мигрантам, которые возвращаются на родину, в таком случае будет не возрастать, а ограничиваться. Напомним, ранее эксперт в области человеческого развития и демографии рассказала, чем Беларуси неудобен договор ЕАЭС по гастарбайтерам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас ведется подготовка Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. В ведомстве добавляют, что «базовый принцип, положенный в основу проекта договора — принцип пропорциональности».

Документом предусмотрено, что каждая из стран союза принимают на себя ответственность по финансированию будущих пенсий трудящимся-мигрантам за периоды работы на своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства. «Такой подход предопределяет, что в период работы взносы уплачиваются в пенсионный фонд государства, на территории которого выполняется работа», — поясняют в Минтруда.

— На современном этапе применение пропорционального принципа оправдано с точки зрения интересов государства в целом: при возвращении мигрантов на родину расходы на пенсии за «зарубежный» стаж остаются за странами, в которых велась трудовая деятельность (с уплатой пенсионных взносов), и не возлагаются на страну проживания пенсионера. В то же время трудящимся предоставляется право на получение пенсионных выплат от каждого из государств, на экономику которых они работали.

Если документ будет принят и ратифицирован, то Беларусь будет выплачивать пенсию за периоды работы на своей территории, а пенсии за стаж работы в государствах-членах ЕАЭС будут выплачиваться из пенсионных фондов этих государств, поясняют в Минтруда.

Проще говоря, если белорус официально работал в России, то и пенсию за это время ему будет начисляться в этой стране. За тот же период, что он трудился в Беларуси, пенсия будет начисляться в нашей стране.

«То есть, в республике нагрузка на фонд социальной защиты населения по финансированию пенсий мигрантам будет не возрастать, а ограничиваться», — отмечают в ведомстве.

«Не получится ли так, что не возвратившийся в Беларусь, окажется вообще без пенсии?»

Напомним, ранее заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН, кандидат экономических наук Анастасия Боброва отмечала, что документ содержат ряд норм, на принятие которых соглашаться Беларуси нецелесообразно. «При этом в большинстве случаев доживать свой век наши соотечественники возвращаются на родину. В результате возрастает нагрузка на Фонд соцзащиты», — поясняет Анастасия Боброва. По ее мнению, Беларуси нужно отстаивать вопрос перечисления средств пенсионного страхования в пенсионный фонд государства, гражданином которого является работник — в страну постоянного проживания.

В Договоре о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС есть и другие минусы для Беларуси, считает Анастасия Боброва.

— Как следует из проекта документа, базовая часть пенсии будет выплачиваться страной проживания, накопительная — экспортироваться в полном объеме. За трудовой стаж, полученный после вступления в силу договора, пенсии начнет назначать и выплачивать государство, на территории которой он приобретен, — поясняет Анастасия Боброва. — Однако работа по определенной специальности, на определенной должности или в определенных условиях труда в одной стране ЕАЭС и аналогичные периоды стажа не будут суммироваться. Это может лишить наших соотечественников законно заработанных надбавок к пенсии.

В Минтруда отмечают, что «все перечисленные преимущества, апробированные международной практикой, были бы утрачены при реализации в проекте Договора предложения о перечислении („переводе“) взносов за периоды работы на территории государств-членов ЕАЭС в пенсионный фонд страны по прежнему месту жительства работника».

— В частности, именно такой подход привел бы к наращиванию пенсионных обязательств страны места проживания. Но даже если согласиться с таким предложением автора, обеспечить и проконтролировать исполнение законодательства об уплате взносов работодателями — нерезидентами Республики Беларусь невозможно. Также невозможно в периоды работы трудящегося однозначно определить, какое из государств в конечном счете будет избрано им в качестве места постоянного проживания при выходе на пенсию. И не получится ли так, что переведя взносы в Беларусь, гражданин, не возвратившийся в республику, окажется вообще без пенсии, — поясняют в Минтруда.

В ведомстве отмечают, что «каждой страной-участницей Договора ЕАЭС будет обеспечен учет трудового стажа на своей территории и выплата заработанной части пенсии (в размере, предусмотренном национальным законодательством государства, где протекала работа)».

— Кроме того, нельзя не учитывать, что все базовые позиции проекта (в том числе об уплате взносов в пенсионный фонд государства трудоустройства) в настоящее время уже действуют в рамках Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения (заключен 24 января 2006 года, вступил в силу 29 марта 2007 года). То есть, они оправданы и выверены более чем десятилетней практикой белорусско-российских взаимоотношений в области совместного пенсионирования граждан, — резюмируют в Минтруда.

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В Минтруда рассказали, как повлияет на белорусов Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, если он будет принят и ратифицирован...
 
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