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Жлобинчане почтили память Иоанна Кормянского
31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Многие жлобинчане 31 мая приняли участие в торжественном богослужении, которое прошло в агрогородке Корма Добрушского района и было приурочено к 20-летию прославления в лике святых праведного Иоанна Кормянского.
Простой сельский священник Иоанн Гашкевич (1837 – 1917; Кормянский) был родом со Стрешина. Но большая часть его земной жизни прошла на Добрушской земле, где сегодня покоятся его нетленные мощи – в Свято-Покровском храме Свято-Иоанно-Кормянского женского монастыря. В лике Божиих угодников наш земляк был прославлен за свою праведную жизнь. Сначала, как местночтимый святой (в пределах Гомельской епархии), а с 2017 года его почитают во всех православных Церквях мира.
В связи с большим числом паломников служба проходила не в храме, а у его стен – на площади агрогородка. Возглавил богослужение митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Ему сослужили епископы с Беларуси, Украины и России, а также духовенство Гомельской епархии. В числе молящихся были и клирики Жлобинского благочиния вместе с благочинным протоиереем Василием Пилипенко. Кстати, отец Василий в начале 1990-х годов принимал непосредственное участие в обретении мощей святого праведного Иоанна Кормянского.
Николай ШУКАНОВ.
На снимке: службу ведёт митрополит Павел.
Фото сайта Гомельской епархии.
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Многие жлобинчане 31 мая приняли участие в торжественном богослужении, которое прошло в агрогородке Корма Добрушского района и было приурочено к...
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