Мировые цены на нефть отразятся на стоимости бензина в Беларуси





Об этом заявил председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

«В данный момент в правительстве отрабатывается механизм реализации подтягивания розничных цен до уровня сложившихся. Буквально через неделю все будет известно. Процесс, который произошел, не от нас зависит – удорожание нефти. Львиная доля в нефтепродуктах приходится на нефть», – сообщил Игорь Ляшенко.

В концерне отметили, что цена за баррель на мировых биржах уже приблизилась к 80 долларам, хотя еще в марте нефть марки Brent продавалась по 65 долларов. При таком росте цены на бензин в стране существенно отстают от стоимости сырья.