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В прокат выходит белорусский приключенческий фильм «Правила геймера»
Премьера детского приключенческого фильма «Правила геймера» пройдёт 31 мая.
В фильме киностудии «Беларусьфильм» зрители увидят жизнь современных детей, проводящих большую часть свободного времени за компьютером. Но всё меняется, когда они сталкиваются с реальной опасностью на пути к разгадке тайны старого княжеского дворца.
Роли геймеров исполнили минские школьники Марк Нестер, Игнат Скурко и Фёдор Сушко. Чтобы самостоятельно выполнить все трюки, мальчишки ходили на тренировки по плаванию, учились задерживать на длительное время дыхание.
Съёмки проходили в Минске, Несвиже, Бобруйске. Премьера фильма пройдёт в минском кинотеатре «Беларусь».
Фото: «Беларусьфильм»
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Премьера детского приключенческого фильма «Правила геймера» пройдёт 31 мая.
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