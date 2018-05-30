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Рыбаков Пинщины предупредили, что до 20 июня запрещён лов сома

31.05.2018 — Разное | Полесская правда  
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Рыбаков Пинщины предупредили, что до 20 июня запрещён лов сома
В связи с нерестом сома обыкновенного устанавливается запрет на его вылов, сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

В рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей запрет на лов сома начал действовать с 19 мая и продлится по 20 июня. В других областях Беларуси запрет установлен с 31 мая по 1 июля. Сом нерестится позже других рыб при прогреве воды до 18 градусов. Запрет на его лов в период нереста является одной из мер охраны этого, некогда краснокнижного, вида.

Сом потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, являясь тем самым биомелиоратором водоемов, создающим благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны.

Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин (294 рубля). Кроме того, на них будет наложен административный штраф – до 50 базовых величин. А в случае, если ущерб от нелегальной рыбалки составит 100 и более базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

 
 
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