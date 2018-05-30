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В помощь отпускнику… Что надо знать, если вы собрались за границу
31.05.2018 — Разное | Полесская правда
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В настоящее время правила перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в Республике Беларусь определяются, в частности, главой № 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (далее – Решение; вступило в силу 29.03.2018), Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 360 «О перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования».
Выезжая, за пределы таможенной территории ЕАЭС, необходимо помнить, что таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации подлежат:
При наличии дорогостоящих товаров для личного пользования (например, фото-видео аппаратура, ноутбуки, планшеты и др.) рекомендуем взять с собой в поездку документ, свидетельствующий о факте производства или приобретения таких товаров на территории государств — членов ЕАЭС (паспорт изделия, гарантийный талон, чек договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная).В случае отсутствия указанного документа, при вывозе таких товаров — произведите таможенное декларирование, заполнив пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах. Возвращаясь обратно, при представлении должностному лицу таможенного органа документов, свидетельствующих о факте производства или приобретения товаров на территории государств — членов ЕАЭС,либо пассажирской таможенной декларации, оформленной при вывозе товаров для личного пользования, вес и (или) стоимость таких товаров не будут включаться в нормы беспошлинного ввоза.
Если планируете совершить путешествие на автомобиле, обратите внимание, что помимо топлива, находящегося в обычном баке транспортного средства, с таможенной территории ЕАЭС для личного пользования можно вывезти топливо в количестве не более 10 л в отдельной емкости.
Выезжая на отдых либо возвращаясь обратно, не берите с собой более 250 граммов икры осетровых видов рыб, алкогольных напитков и пива общим объемом более 5 литров, табака и табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 250 г. (если исполнилось 18 лет). Также помните, что без уплаты таможенных платежей можно ввезти на таможенную территорию ЕАЭС алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров. Если объем ввезенных алкогольных напитков и пива превысит эту норму, то есть составит от 3 до 5 литров включительно, таможенную пошлину необходимо будет уплатить. Размер ставки – 10 евро за каждый дополнительный литр к установленной норме, также в указанном случае будет взиматься сбор за совершение таможенных операций в размере 10 белорусских рублей.
Любителям шопинга за границей необходимо знать, что без уплаты таможенных платежей можно ввезти на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже:
В нормы беспошлинного ввоза включаются табак и табачные изделия — 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
Если приобретен неделимый товар — в отношении такого товара, независимо от его стоимости и (или) веса, подлежатуплате таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса, сбор за совершение таможенных операций в размере 10 белорусских рублей.
Гражданам, пересекающим таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь наземными видами транспорта либо в пешем порядке, необходимо учитывать, что товары, ввозимые через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже чаще одного раза в три календарных месяца, если таможенная стоимость таких товаров превышает сумму, эквивалентную 300 евро, и (или) общий вес превышает 20 килограммов, не относятся к товарам для личного пользования.
Необходимо отметить, что должностные лица таможни могут обратить внимание на багаж не только из-за превышения его веса либо стоимости товаров, находящихся в нем, но и по другим критериям, указывающим на то, что товары приобретены не для личного пользования. Имеют значение заявление лица; характер и количество товара; частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу. Например, при ввозе значительного количества однотипных товаров, должностные лица таможни учитывают, может ли одно физическое лицо использовать их в повседневной жизни, приобретены ли товары именно для личного пользования.
При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС продуктов питания соблюдайте действующие нормы. Ввоз продуктов питания животного происхождения регулируется ветеринарными правилами. Так в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС» в ручной клади и багаже один человек может ввезтидо 5 килограммов включительно готовой продукции животного происхождения, если эта продукция находится в заводской упаковке и при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны — производителя указанной продукции и страны вывоза. Ввоз продуктов питания растительного происхождения регулируется правилами фитосанитарного контроля. В соответствии Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. N 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза» без фитосанитарного сертификата в ручной клади и багаже один человек может ввезти не более 5 килограммов фруктов, овощей (иной продукции высокого фитосанитарного риска), а также не более 3 букетов цветов. Ввоз семенного и посадочного материала, включая семенной и продовольственный картофель, без фитосанитарного сертификата запрещен.
Нельзя беспечно относиться к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных препаратов, приобретенных в зарубежных странах. Лекарственные препараты, в том числе реализуемые на территории иностранных государств без рецепта, могут содержать наркотические средства, психотропные вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, например, кодеин, псевдоэфедрин. Чтобы узнать, распространяются ли на лекарственный препарат запреты и ограничения при ввозе (вывозе) на (с) территории ЕАЭС, изучите его состав на предмет содержания в нем наркотических средств и психотропных веществ, указанных в разделе 2.12. «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с такой территории, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования». С данным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии можно ознакомиться на сайте
Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, включенные в раздел 2.12 «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры», могут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов в количестве не более 90 разовых доз (психотропные вещества) либо в количестве, не превышающем недельную потребность (наркотические средства). Если медицинские документы, составлены на иностранном языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. Такие лекарственные препараты подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации.
При наличии сомнений в правильности выбора коридора – следуйте через «КРАСНЫЙ» коридор!
Просим обратить внимание, что все вышеуказанные правила действуют при перемещении товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС, и могут отличаться от правил перемещения товаров, установленных в иностранных государствах. Если сомневаетесь, можно ли ввезти или вывезти в конкретное государство ту или иную вещь, в том числе не знаете разрешенное количество алкоголя и табачных изделий, заранее узнайте такую информацию в посольстве (консульстве) этого государства.
Ждете иностранных гостей — предупредите их, что на товары, ввозимые иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории ЕАЭС, распространяются вышеуказанные правила перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования, в том числе порядок применения таможенных пошлин, налогов, установленных при ввозе на таможенную территорию товаров для личного пользования. За исключением следующего. Бывшие в употреблении товары для личного пользования, перечень и количество которых установлены приложением 4 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107, могут ввозиться иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории ЕАЭС,без уплаты таможенных пошлин, налогов, независимо от стоимости и (или) веса. В указанный перечень включены:
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