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Стало известно, кто выступит на фестивале «Джазовые вечера-2018» в Минске

31.05.2018 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Стало известно, кто выступит на фестивале «Джазовые вечера-2018» в Минске
Инна Ольшевская / АиФ

Как сообщили «АиФ» организаторы фестиваля, в нынешнем году минчан и гостей столицы своими выступлениями порадуют музыканты из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии. В рамках шестого сезона «Джазовых вечеров» зрителей ждет инструментальная и вокальная джазовая музыка разных стилей и направлений: от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. Концерты будут проходить с 20.30 до 23.00, вход свободный.

Стало известно, кто выступит на фестивале «Джазовые вечера-2018» в Минске
Фото: АиФ/ Александр Горбаш

В числе хэдлайнеров нынешнего фестиваля станут такие признанные джазовые звезды, как солист Mingus Big Band Алекс Сипягин (США), солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер (Германия), виртуозная пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция). При содействии посольства США в Республике Беларусь в «Джазовых вечерах» примет участие молодой американский септет Jonah Levine Collective, лидер которого выступал на многих известных фестивалях Европы, Азии и Северной Америки.

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Традиционно участие в проекте примут и белорусские музыканты. Среди них уже известные Premier Orchestra, «Квартет Павла Орлова», Lu Krukovskaya Project, «Джаз-трио Евгении Летун», а также виртуозный саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Losh Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Каждый вечер фестиваля в 2018 году будет тематическим, а все вечера объединит джазовая пьеса, известная каждому любителю этого жанра. Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство «4А-Ивент». Генеральный партнер фестиваля – ОАО «Банк БелВЭБ».

Расписание «Джазовых вечеров-2018» в Минске:

  • 23 июня – «Латиноамериканский джаз».

Жоандер Сантос – вокал, гитара (Бразилия), Алекс Сипягин – труба (США), Алексей Losh Малахов (Германия), Владимир Михнович – саксофон (Беларусь), Дмитрий Бударин – тромбон (Россия – Беларусь) в сопровождении Premier Orchestra, а также Minimal Groove Band (Беларусь).

  • 30 июня – «Традиции и современность».

Claus Reichstaller Quartett (Германия), Jonah Levine Collective (США), Квартет Павла Орлова (Беларусь-Россия).

  • 7 июля – «В джазе только девушки».

Camelia Ben Naceur Trio (Франция-Куба), Сиван Арбель – вокал (Израиль), Lu Krukovskaya Project (Беларусь), Джаз-трио Евгении Летун (Беларусь).

 
Теги: Минск
 
 
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Фестиваль «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» будет проходить на сцене у Ратуши по субботам с 23 июня по 7 июля 2018 года.
 
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