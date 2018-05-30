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Пьяный, на красный, со скоростью 133 км/ч: СК завершил расследование резонансного ДТП в Бресте

31.05.2018 15:22 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором четырем его участникам были причинены травмы. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Напомним, авария произошла 27 ноября 2017 года, в 00.47. Расследованием установлено, что 31-летний водитель Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,58 промилле), ехал по улице 28 Июля со стороны улицы Московской в направлении улицы Луцкой со скоростью около 133 км/ч. На перекрестке с Варшавским шоссе он не остановился перед «стоп-линией» на красный сигнал светофора, продолжил движение и совершил столкновение с поворачивающим налево на зеленый Volkswagen Passat. После столкновения Audi выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на световую опору.








В результате ДТП пассажир Audi получил тяжкие телесные повреждения, водитель и два пассажира VW — менее тяжкие.

— Действия водителя Audi следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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В результате ДТП пассажир Audi получил тяжкие телесные повреждения, водитель и два пассажира VW - менее тяжкие.
 
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