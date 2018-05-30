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Пьяный, на красный, со скоростью 133 км/ч: СК завершил расследование резонансного ДТП в Бресте
Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором четырем его участникам были причинены травмы. Об этом
Напомним,
В результате ДТП пассажир Audi получил тяжкие телесные повреждения, водитель и два пассажира VW — менее тяжкие.
— Действия водителя Audi следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В результате ДТП пассажир Audi получил тяжкие телесные повреждения, водитель и два пассажира VW - менее тяжкие.
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