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В каких странах курят больше и меньше всего?

31.05.2018 15:19 — Разное | Tut.by  
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Во Франции резко упало число курильщиков: по данным министерства здравоохранения страны, в 2017 году на один миллион меньше человек ежедневно тянулись к пачке по сравнению с предыдущим годом.


Фото: pixabay.com

Вместе с тем, несмотря на постоянное ужесточение контроля за табачной индустрией, общее количество курильщиков по всему миру выросло. Об этом также говорят данные исследования, проведенного в 2017 году.

В четверг отмечается Всемирный день без табака, и в Би-би-си решили посмотреть, в каких странах курят больше всего, а в каких — меньше всего?

Россия в печальных лидерах

1) Кирибати

В этом островном государстве самая высокая доля курильщиков в мире: здесь курит почти 66% мужского населения и более 34% женского.

Население Кирибати, расположенного на архипелаге в Тихом океане, составляет всего 103 тысячи человек. Власти страны практически не контролируют табачную индустрию, а пошлины на табачную продукцию весьма низкие.

2) Черногория

В Черногории самый высокий процент курильщиков в Европе — 46%.

В этой балканской стране проживает 633 тысячи человек, и в среднем каждый взрослый ежегодно выкуривает более 4120 сигарет.

И несмотря на то, что официально курение в общественных местах здесь запрещено, люди продолжают свободно курить в офисных помещениях, ресторанах, барах и даже в общественном транспорте.

3) Греция

В Греции регулярно курит более половины всего мужского населения страны и 35% женского.

Несмотря на то что в 2008 году в Греции был введен запрет на курение в общественных местах, многие по-прежнему курят где захотят.

В Греции также очень высокий процент нелегальных продаж сигаретной продукции: по данным международной маркетинговой компании Euromonitor International, греческая госказна к 2019 году будет ежегодно терять до 1 млрд евро в виде неуплаченных пошлин.

4) Восточный Тимор

В Восточном Тиморе, процент курящих мужчин один из самых высоких в мире — без малого 80%. Но среди женщин курят лишь 6%.

Табак является неотъемлемой частью жизни в этой бедной стране, поскольку пачка сигарет стоит меньше доллара. На всех из них есть предостережение о вреде табака, однако для большинства эти предупреждения бесполезны, поскольку половина взрослого населения этой страны неграмотно.

5) Россия

В России курят без малого 60% мужчин старше 15 лет и 23% женщин.

Курение запрещено на рабочих местах и в общественном транспорте, однако назойливая реклама табачной продукции поддерживает высокий процент курильщиков.

В некоторых магазинах пачку сигарет можно купить по цене меньше доллара. Оборот табачной продукции в России оценивается в сумму, превышающую 22 млрд долларов.

Страны с наименьшим количеством курильщиков

Меньше всего курят в Гане, Эфиопии, Нигерии, Эритрее и Панаме.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в Африке курит лишь 14% населения — это ниже среднестатистических 22% по всему миру.

Большинство составляют мужчины — от 70% до 85%; низкий процент курящих женщин в Африке объясняется, как правило, отсутствием у них экономической независимости, то есть свободных средств.

К тому же во многих африканских странах считается, что курящая женщина выглядит аморально.

Гана, Эфиопия и Нигерия примкнули к рамочному соглашению ВОЗ по контролю за табачной продукцией и ввели строгие правила в целях защиты населения своих стран от вредного воздействия табака.

Низкий процент курильщиков может объясняться и популярностью другого стимулянта — ката, наркосодержащего растения, листья которого принято жевать в странах Африканского рога.

По данным ВОЗ, примерно 10 млн человек по всему миру регулярно жуют кат.

Согласно данным медицинского журнала Lancet, несмотря на то что число курильщиков в Африке по-прежнему остается низким, на уровне 13%, там наблюдается неуклонный рост курящего населения — самый высокий в развивающихся странах.

Курение пошло на убыль в развитых странах Запада благодаря регулированию табачной индустрии, мониторингу и высоким пошлинам.

В результате этого табачная индустрия стала проводить более активную маркетинговую кампанию в развивающихся странах, в особенности нацеленную на молодое поколение.

Самый большой потребитель в мире

По данным ВОЗ, самым крупным производителем и потребителем табака в мире является Китай. В этой стране более 300 млн курильщиков — почти треть от общемирового числа курящих. Однако, как сообщила в 2016 году компания Euromonitor International, общее потребление табачной продукции в Китае стало сокращаться — впервые за последние 20 лет.

Женщины

Единственная страна, где курящих женщин больше, чем курящих мужчин, — это Дания, где курят 19,3% женщин и 18,9% мужчин. 

На самом деле, в Европе вообще самый большой процент курящих женщин и наименьший разрыв в процентном соотношении между полами по этому признаку.

Ежегодно курение табака становится причиной смерти около 7 млн человек по всему миру, в том числе и пассивных курильщиков. Более 6 млн из этих смертей непосредственно вызваны воздействием табака.

По данным ВОЗ, в мире проживает 1,1 млрд курильщиков — и около 80% из них живут в странах с низким и средним уровнем доходов.

Общемировой оборот табачной индустрии, по данным Британской табачной ассоциации, составляет 770 млрд долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на постоянное ужесточение контроля за табачной индустрией, общее количество курильщиков по всему миру выросло.
 
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