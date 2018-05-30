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В каких странах курят больше и меньше всего?
Во Франции резко упало число курильщиков: по данным министерства здравоохранения страны, в 2017 году на один миллион меньше человек ежедневно тянулись к пачке по сравнению с предыдущим годом.
Вместе с тем, несмотря на постоянное ужесточение контроля за табачной индустрией, общее количество курильщиков по всему миру выросло. Об этом также говорят данные исследования, проведенного в 2017 году.
В четверг отмечается Всемирный день без табака, и в
Россия в печальных лидерах
1) Кирибати
В этом островном государстве самая высокая доля курильщиков в мире: здесь курит почти 66% мужского населения и более 34% женского.
Население Кирибати, расположенного на архипелаге в Тихом океане, составляет всего 103 тысячи человек. Власти страны практически не контролируют табачную индустрию, а пошлины на табачную продукцию весьма низкие.
2) Черногория
В Черногории самый высокий процент курильщиков в Европе — 46%.
В этой балканской стране проживает 633 тысячи человек, и в среднем каждый взрослый ежегодно выкуривает более 4120 сигарет.
И несмотря на то, что официально курение в общественных местах здесь запрещено, люди продолжают свободно курить в офисных помещениях, ресторанах, барах и даже в общественном транспорте.
3) Греция
В Греции регулярно курит более половины всего мужского населения страны и 35% женского.
Несмотря на то что в 2008 году в Греции был введен запрет на курение в общественных местах, многие по-прежнему курят где захотят.
В Греции также очень высокий процент нелегальных продаж сигаретной продукции: по данным международной маркетинговой компании Euromonitor International, греческая госказна к 2019 году будет ежегодно терять до 1 млрд евро в виде неуплаченных пошлин.
4) Восточный Тимор
В Восточном Тиморе, процент курящих мужчин один из самых высоких в мире — без малого 80%. Но среди женщин курят лишь 6%.
Табак является неотъемлемой частью жизни в этой бедной стране, поскольку пачка сигарет стоит меньше доллара. На всех из них есть предостережение о вреде табака, однако для большинства эти предупреждения бесполезны, поскольку половина взрослого населения этой страны неграмотно.
5) Россия
В России курят без малого 60% мужчин старше 15 лет и 23% женщин.
Курение запрещено на рабочих местах и в общественном транспорте, однако назойливая реклама табачной продукции поддерживает высокий процент курильщиков.
В некоторых магазинах пачку сигарет можно купить по цене меньше доллара. Оборот табачной продукции в России оценивается в сумму, превышающую 22 млрд долларов.
Страны с наименьшим количеством курильщиков
Меньше всего курят в Гане, Эфиопии, Нигерии, Эритрее и Панаме.
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в Африке курит лишь 14% населения — это ниже среднестатистических 22% по всему миру.
Большинство составляют мужчины — от 70% до 85%; низкий процент курящих женщин в Африке объясняется, как правило, отсутствием у них экономической независимости, то есть свободных средств.
К тому же во многих африканских странах считается, что курящая женщина выглядит аморально.
Гана, Эфиопия и Нигерия примкнули к рамочному соглашению ВОЗ по контролю за табачной продукцией и ввели строгие правила в целях защиты населения своих стран от вредного воздействия табака.
Низкий процент курильщиков может объясняться и популярностью другого стимулянта — ката, наркосодержащего растения, листья которого принято жевать в странах Африканского рога.
По данным ВОЗ, примерно 10 млн человек по всему миру регулярно жуют кат.
Согласно данным медицинского журнала Lancet, несмотря на то что число курильщиков в Африке по-прежнему остается низким, на уровне 13%, там наблюдается неуклонный рост курящего населения — самый высокий в развивающихся странах.
Курение пошло на убыль в развитых странах Запада благодаря регулированию табачной индустрии, мониторингу и высоким пошлинам.
В результате этого табачная индустрия стала проводить более активную маркетинговую кампанию в развивающихся странах, в особенности нацеленную на молодое поколение.
Самый большой потребитель в мире
По данным ВОЗ, самым крупным производителем и потребителем табака в мире является Китай. В этой стране более 300 млн курильщиков — почти треть от общемирового числа курящих. Однако, как сообщила в 2016 году компания Euromonitor International, общее потребление табачной продукции в Китае стало сокращаться — впервые за последние 20 лет.
Женщины
Единственная страна, где курящих женщин больше, чем курящих мужчин, — это Дания, где курят 19,3% женщин и 18,9% мужчин.
На самом деле, в Европе вообще самый большой процент курящих женщин и наименьший разрыв в процентном соотношении между полами по этому признаку.
Ежегодно курение табака становится причиной смерти около 7 млн человек по всему миру, в том числе и пассивных курильщиков. Более 6 млн из этих смертей непосредственно вызваны воздействием табака.
По данным ВОЗ, в мире проживает 1,1 млрд курильщиков — и около 80% из них живут в странах с низким и средним уровнем доходов.
Общемировой оборот табачной индустрии, по данным Британской табачной ассоциации, составляет 770 млрд долларов.
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Несмотря на постоянное ужесточение контроля за табачной индустрией, общее количество курильщиков по всему миру выросло.
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