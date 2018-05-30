МТС предложил безлимитный интернет за границей

Компания МТС представила новую услугу «Unlim за границей». Она позволяет пользоваться почти безлимитным по объему мобильным интернет-трафиком в роуминге в 40 странах мира.



Фото: nahnews.org

В некоторых странах, где действует услуга, плата в сутки составляет 7,5 рублей — например, в России, Украине, Литве, Грузии, Израиле и Турции. В остальных странах услуга стоит — 12,5 рублей. Эта цена распространяется, к примеру, на Польшу, Чехию, Германию, Испанию и Италию.

Пользователям услуги первые 100 МБ в сутки предоставляются на максимальной скорости. Потом скорость ограничивается до 128 Кбит/с. До 31 августа 2018 года действуют цены со скидкой, после этой даты услуга подорожает (оператор не сообщает насколько).

Активировать услугу «Unlim за границей» можно с помощью USSD-запроса *725#, в приложении «Мой МТС» и по номеру колл-центра 0890.