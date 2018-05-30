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Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

31.05.2018 15:08 — Разное | СТВ  
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Новости США. В США смертельно больным людям разрешили принимать экспериментальные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

Подпись под соответствующим законом поставил американский президент. До принятия законопроект вызвал ожесточенные споры в конгрессе. В отличие от республиканцев, которые выступили за инициативу, демократы настаивали: разрешение даст людям лишь ложную надежду.

Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

Несмотря на разногласия, документ все же получил одобрение. Теперь граждане, которые испробовали все методы лечения и не получили результата, будут иметь доступ к препаратам еще не поступившим в продажу.

Дональд Трамп подписал закон о разрешении смертельно больным людям принимать экспериментальные лекарства

 
 
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Новости США. В США смертельно больным людям разрешили принимать экспериментальные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подпись под...
 
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