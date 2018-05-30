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Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

31.05.2018 15:03 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Парламент Испании обсудит 31 мая вынесение вотума недоверия правительству Мариано Рахоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

Рассмотрение этого вопроса, предположительно, продлится два дня. Инициатором выступил лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии. Дело в том, что на прошлой неделе национальный суд страны вынес приговор по одному из самых громких антикоррупционных процессов.

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

Согласно его решению правящая в стране Народная партия должна выплатить 245 с половиной тысяч евро штрафа как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных компаний. Для вынесения вотума недоверия необходимо абсолютное большинство голосов – 176.

Парламент Испании обсудит 31 мая вотум недоверия правительству Мариано Рахоя

 
 
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Новости Испании. Парламент Испании обсудит 31 мая вынесение вотума недоверия правительству Мариано Рахоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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