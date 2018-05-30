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«Белнефтехим»: механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время

31.05.2018 14:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сейчас в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен на топливо. В ближайшее время этот вопрос будет решён, сообщил председатель концерна «Белнефтехим».  

По словам Игоря Ляшенко, при подорожании нефти всегда увеличивается стоимость топлива, этот процесс неизбежен. Глава «Белнефтехима» также отметил, что топливо будет дорожать пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции.  

С какой скоростью будет расти цена на бензин в Беларуси?  

31 мая в столице Беларуси рассматривалось создание общих правил торговли для участников ЕАЭС, которые будут включать в себя равные условия доступа к системам транспортировки сырья. Согласно планам, проект должен будет вступить в полную силу к 2025 году.  

Несколько недель назад Игорь Ляшенко стал гостем итоговой программы «Неделя» на СТВ. Председатель концерна «Белнефтехим» рассказал о модернизации, перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС и, конечно, ценах на бензин – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. Сейчас в правительстве отрабатывается механизм изменения розничных цен на топливо. В ближайшее время этот вопрос будет решён, сообщил...
 
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