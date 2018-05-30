|
«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе
Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола в конце учебного года накануне летних каникул подарила мячи первоклассникам сельских школ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиции уже 7 лет и за это время организаторы осчастливили более 100 тысяч ребятишек. В 2018 году акция охватит около двух тысяч школ в деревнях и агрогородках.
А в Озерцовскую среднюю школу 30 мая пожаловали лично министр образования Игорь Карпенко и председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас. Руководитель футбольной отрасли прекрасно помнит, как важен для мальчишки свой мяч.
Сергей Румас, председатель Белорусской федерации футбола:
Нынче ребятам куда проще обзавестись мячом, но новый и яркий подарок от федерации футбола наверняка станет еще одним стимулом, чтобы приобщиться к самому популярному виду спорта.
В федерации уверены: массовый и детско-юношеский футбол – это тот фундамент, на котором строится будущее профессионального спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я могу вспомнить свой первый мяч». Белорусская федерация футбола подарила мячи первоклассникам в сельской школе
Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола в конце учебного года накануне летних каникул подарила мячи первоклассникам сельских школ, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)