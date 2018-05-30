ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саудовская Аравия за $43 млн купила дом детства Жаклин Кеннеди

31.05.2018 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Власти Саудовской Аравии приобрели на аукционе за $43 млн особняк на севере американского штата Вирджиния, в котором провела детство Жаклин Кеннеди –– супруга 35-го президента США. Как отмечает издание The Wall Street Journal, эта сумма стала самой крупной в истории подобных сделок в районе Вашингтона и его пригородов.



Особняк под названием «Мерривуд» будет использоваться для размещения официальных делегаций Саудовской Аравии во время визитов в США.

До сих пор дом принадлежал сооснователю американской компании AOL Стиву Кейсу — он приобрел особняк в 2005 году за $24,5 млн.

В 1940-х года в «Мерривуде» жила Жаклин Бувье (в будущем Кеннеди). Она переехала в особняк после того, как ее мать вышла замуж за нефтяного магната и наследника компании Standard Oil.

Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв. м.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Саудовской Аравии приобрели на аукционе за $43 млн особняк на севере американского штата Вирджиния, в котором провела детство Жаклин Кеннеди –– супруга 35-го...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 июня в Дрибине пройдет праздник для детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика