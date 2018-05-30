Саудовская Аравия за $43 млн купила дом детства Жаклин Кеннеди









Особняк под названием «Мерривуд» будет использоваться для размещения официальных делегаций Саудовской Аравии во время визитов в США.





До сих пор дом принадлежал сооснователю американской компании AOL Стиву Кейсу — он приобрел особняк в 2005 году за $24,5 млн.





В 1940-х года в «Мерривуде» жила Жаклин Бувье (в будущем Кеннеди). Она переехала в особняк после того, как ее мать вышла замуж за нефтяного магната и наследника компании Standard Oil.





Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв. м.