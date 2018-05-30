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Управление делами президента осталось без банка: у «Паритетбанка» сменился собственник

31.05.2018 14:54 — Разное | Партизан  
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Теперь владельцем 99,8 процента акций «Паритетбанка» владеет не Управление делами президента, как было ранее, а Государственный комитет по имуществу. Это следует из информации, размещенной на сайте финучреждения.

Изменился и состав набсовета банка. Его председателем сейчас является первый зампред Госкомимущества Алексей Васильев, а заместителем – директор ООО «Зеникс-М» Борис Чахкиев.

Также в набсовете – замначальника главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Дмитрий Сидоров.

Плюс управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры» Константин Михель, директор ЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер» Роман Осипов.

Независимыми директорами стали замдиректора по финансам ЧТУП «Ника Центр» Татьяна Потапова и свободный консультант Галина Уголик.

Напомним, стать собственником «Паритетбанка» не так давно собирался IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Однако впоследствии он отказался от идеи вхождения в банковский сектор.
 
 
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Теперь владельцем 99,8 процента акций «Паритетбанка» владеет не Управление делами президента, как было ранее, а Государственный комитет по имуществу. Это следует из...
 
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