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В Минске пройдет диктант по беларускому языку. Поучаствовать может любой желающий
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«Лидское пиво» активно двигает беларуский язык в массы: предприятие переходит на мову в коммуникациях, полностью перевело корпоративный сайт и уже второй раз организует «Общий диктант»,
Где, когда, как
Проходить диктант будет в Национальной библиотеке уже 2 июня. Но совсем необязательно присутствовать там лично: будет вестись интернет-трансляция и, возможно, удастся договориться с Беларуским радио. В этом году уже зарегистрировалось порядка 350 человек, но даже если вы просто придете в библиотеку в день проведения диктанта – никаких проблем не возникнет: можно будет принять участие и без
Кто будет читать
Зачитывать диктант будет вокалистка группы Shuma Руся. Кстати, если вы не знали, она еще является «голосом» беларуской железной дороги и актрисой дубляжа.
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«Лидское пиво» активно двигает беларуский язык в массы: предприятие переходит на мову в коммуникациях, полностью перевело корпоративный сайт и уже второй раз...
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