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В Минске пройдет диктант по беларускому языку. Поучаствовать может любой желающий

31.05.2018 15:28 — Разное | KYKY  
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«Лидское пиво» активно двигает беларуский язык в массы: предприятие переходит на мову в коммуникациях, полностью перевело корпоративный сайт и уже второй раз организует «Общий диктант», пишет Радио Свобода. «400-летие первого печатного беларуского букваря мы посчитали одним из главных культурных поводов в этом году для того, чтобы это стало темой диктанта, – говорит главный маркетолог «Лидского пива» Наталья Ефимкина. – И идея написания диктанта – дать возможность каждому проверить владение беларуским языком и поддержать стремление совершенствовать знания».

Где, когда, как

Проходить диктант будет в Национальной библиотеке уже 2 июня. Но совсем необязательно присутствовать там лично: будет вестись интернет-трансляция и, возможно, удастся договориться с Беларуским радио. В этом году уже зарегистрировалось порядка 350 человек, но даже если вы просто придете в библиотеку в день проведения диктанта – никаких проблем не возникнет: можно будет принять участие и без предварительной регистрации. Те, кто напишет диктант на «отлично» и «хорошо», получат призы и памятные подарки.

Кто будет читать

Зачитывать диктант будет вокалистка группы Shuma Руся. Кстати, если вы не знали, она еще является «голосом» беларуской железной дороги и актрисой дубляжа. 

 
 
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«Лидское пиво» активно двигает беларуский язык в массы: предприятие переходит на мову в коммуникациях, полностью перевело корпоративный сайт и уже второй раз...
 
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