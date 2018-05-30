"Хартию-97" заблокировали в России

Сайт «Хартия-97», заблокированный в Беларуси, попал в список ограниченного доступа и в России. Об этом сообщает сама «Хартия-97», со ссылкой на письмо из Роскомнадзора.



Фото: United States Mission Geneva / flickr.com

Читатель сайта из Калининграда Олег Саввин заметил, что на территории России возникли проблемы с доступом у ресурсу. Он обратился в Роскомнадзор с просьбой объяснить это. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области РФ ответило на его запрос.

Выяснилось, что IP-адрес сайта внесен в реестр сайтов, которые содержат информацию, запрещенную в России к распространению. Такое решение российская Генеральная прокуратура приняла еще в апреле 2018 года.

Напомним, «Хартия-97» заблокирована и в Беларуси с 24 января 2018 года. Решение об этом приняло Министерство информации «в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“».