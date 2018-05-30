|
NVIDIA построила «самый быстрый в мире» одноплатный суперкомпьютер
NVIDIA представила облачную серверную платформу HGX-2, которая, по словам, компании, поддерживает «самый быстрый одноплатный компьютер в мире»,
16 графических процессоров Tesla V100 с архитектурой Volta объединены в один огромный GPU с памятью в 512 Гб и производительностью 2 петафлопса. Технология внутреннего соединения Nvidia NVSwitch обеспечивает совместную работу процессоров с пропускной способностью 300 гигабайт в секунду, что в 10 раз больше, чем при использовании PCI Express, отметил CEO компании Хуан Жэньсюнь.
Платформа обладает возможностями, которых не достичь стандартным компьютерам: она позволяет выполнять высокоточные вычисления FP64 и FP32 для научных исследований и моделирования, а также поддерживает FP16 и Int8 для тренировки алгоритмов искусственного интеллекта.
NVIDIA надеется, что платформу HGX-2 будут использовать такие компании, как Lenovo, QCT, Supermicro, Foxconn и Wiwynn, и ожидает появления систем на её основе уже в этом году. Разработку анонсировали на конференции Nvidia GTC в Тайване.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NVIDIA представила облачную серверную платформу HGX-2, которая, по словам, компании, поддерживает «самый быстрый одноплатный компьютер в мире», сообщает TechRadar. Читать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)