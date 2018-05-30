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18-летний парень упал с крыши многоэтажки в Гомеле

31.05.2018 15:40 — Разное | ОНТ  
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Тело молодого человека с признаками падения с высоты обнаружили на улице Кристалловской в Гомеле 30 мая, сообщает Следственный комитет.

Основная версия произошедшего – суицид. Парень родом из Добрушского района. Юноша состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних: в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Гомель
 
 
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​Тело молодого человека с признаками падения с высоты обнаружили на улице Кристалловской в Гомеле 30 мая, сообщает Следственный комитет.
 
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