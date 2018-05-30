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Помогите Насте в борьбе за жизнь!

31.05.2018 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Помогите Насте в борьбе за жизнь!
АиФ

Сейчас Насте Питерской 9 лет. Страшный диагноз ей поставили в марте 2013 года. Девочка прошла 6 блоков химиотерапии, 10-часовую операцию, трасплантацию стволовой клетки и лучевую терапию. Долгое и тяжелое лечение было успешным — болезнь отступила.

Настя пошла в первый класс. «Наше счастье не описать словами. Как и все дети, она побывала на своей первой школьной линейке, с цветами, первой учительницей. На дому с ней занималась педагог художественного кружка. Настя — очень творческий ребенок, обожает рисовать, собирать «Лего», — пишут ее родители Татьяна и Александр.

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Но в декабре 2015 года у Настюши выявили рецидив, болезнь вернулась с утроенной силой, на этот раз, поразив не мягкие ткани, а кости.

«Мы прошли антирецидивное лечение в Беларуси, которое включило в себя 4 блока высокодозной химиотерапии, М1ВС-терапию в Москве и трансплантацию стволовой клетки, но болезнь не отступала. К сожалению, ничем в Беларуси нам помочь не могли. Продолжили лечение с помощью иммунотерапии антителами уже в Барселоне. И обследование показало, что болезнь отступает: из 19 очагов в костях осталось только 2, представляющих опасность», — рассказали родители Насти.

Эти два очага врачи решили уничтожить с помощью точечной радиотерапии, но она не сработала. Пришлось начать лечение антителами: все показатели указывают, что в этом есть смысл, и у Насти есть шанс победить в бесконечной борьбе за жизнь.

Семья оплатила только пять блоков антител, а по новому протоколу нужно после этого прилетать в Испанию на две недели для последующих блоков каждые два месяца в течение двух лет. Каждый такой блок стоит около 21 500 евро, и это без учета перелета, проживания и питания. Возможно, понадобятся и дополнительные обследования и процедуры.

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«Мы вынуждены обращаться ко всем снова и снова, просим вас о финансовой поддержке, ведь это поможет спасти не просто маленькую, а очень желанную жизнь!» — обратились с просьбой о помощи родители Насти.

Благотворительные счета для помощи Насте Питерской открыты в филиале № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Витебск», ул. Ленина, 10б, УНП 300229956, МФО АКВВВУ21200, филиал 200/140

Доллары США: транзитный счет ВУ10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета ВУО8 АКВВ 3134 0000 1543 1202 0140

Белорусские рубли: транзитный счет ВУ64АКВВ 3819 3821 0300 2200 0000 на номер счета ВУ41 АКВВ 3134 0000 1548 7202 0140

Евро: транзитный счет ВУ10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета ВУ47 АКВВ 3134 0000 1550 6202 0140

Российские рубли: транзитный счет ВУ10 АКВВ 3819 3821 0001 8200 0000 на номер счета ВУ36 АКВВ 3134 0000 1545 5202 0140

Дополнительную информацию можно получить у отца Александра Питерского по телефону +375 (29) 715-00-16, а также можно пополнить счет МТС.

 
Теги: Витебск
 
 
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В редакцию «АиФ» обратились родители Насти Питерской. У девочки - нейробластома надпочечника 4-й степени. Семья собирает средства на лечение единственной дочери в...
 
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