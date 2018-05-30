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В 11-м городке ремонтируют ещё один продуктовый магазин
31.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В магазине № 68 КУП «Слуцкторг» по улице Социалистической, 132Б идёт ремонт.
Между тем магазин работает. Сейчас часть помещений отгорожена плотной полиэтиленовой плёнкой. Рабочие убрали кирпичные перегородки. Площадь магазина расширится.
На несколько недель магазин всё-таки закроют, но, по словам сотрудников, ненадолго. В июне он возобновит работу.
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