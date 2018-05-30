Российский защитник Илья Хохлов заключил однолетний контракт с «Динамо-Минск», сообщает пресс-служба клуба .



Фото: ХК «Сочи»

23-летний воспитанник московского хоккея начинал игровую карьеру в Чехове — в МХЛовских «Русских Витязях», где провел три года. После этого, в сезоне-2014/15, дебютировал в КХЛ за «Северсталь» и со временем стал там основным защитником.

Прошлым летом, после трех лет в Череповце, он перебрался в «Сочи» и показал неплохую для защитника результативность: 13 (4+9) очков в 36 матчах.

Перед Новым годом Хохлов перешел в омский «Авангард», в составе которого дебютировал в плей-офф Кубка Гагарина.

Всего за четыре сезона в КХЛ провел 114 поединков и отметился 28 (10+18) баллами.