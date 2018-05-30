Всемирный день блондинок отмечается 31 мая

Обладательницы светлых волос со всего мира отмечают Международный день блондинок.

Праздник впервые появился в 2006 году. Согласно официальной версии, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы. Они решили бороться за свои права путём основания праздника, который буквально через пару лет стал отмечаться по всему миру.

Однако обладателей светлого цвета волос становится всё меньше. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. По прогнозам учёных, к 2202 году блондины окончательно исчезнут, а последний светловолосый человек появится на свет в Финляндии, так как именно там наибольшее число блондинов на душу населения.