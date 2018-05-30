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Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Льеже
31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
В результате нападения, которое совершил вышедший на непродолжительное время из тюрьмы мужчина, были убиты три человека: две женщины-полицейские и 22-летний пассажир проезжавшей мимо машины.
Атаковал людей рецидивист Бенджамин Эрман, который был ликвидирован.
В ходе разбирательств стало известно, что
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В результате нападения, которое совершил вышедший на непродолжительное время из тюрьмы мужчина, были убиты три человека: две женщины-полицейские и 22-летний...
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