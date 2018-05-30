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Автопирамида рухнула. Вынесен приговор по резонансному делу минской фирмы "Супрэмаси"

31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Супрэмаси" заключала договоры с гражданами, обещая поставить авто в течение 15 - 30 рабочих дней. Однако машины (даже по стопроцентной предоплате) в назначенное время не приходили, деньги возвращались людям частично либо вообще не выплачивались. Всему виной кризис в соседней стране, говорила Малашенко. С 2015 года фирма, дабы поправить свое положение, начала сотрудничать с российским ООО "Солидэ" (общество учредил знакомый Ольги минчанин Владимир Лапотентов), но только еще больше загнала себя в долги... Да, поначалу дела шли неплохо, и некоторые машины приходили покупателям. Но потом поставки приостановились, а Малашенко продолжала кормить людей "завтраками". История закончилась для нее уголовным делом. Кстати, до недавнего времени за решеткой, на одной скамье, подсудимых было двое: Ольга и ее партнер Лапотентов. Однако ему на финальном этапе судебного процесса нездоровилось, и дело обвиняемого выделили в отдельное производство.

Гособвинитель Екатерина Высоцкая считает, что фирма обвиняемой работала по принципу финансовой пирамиды и что вина директора компании в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, доказана. Подсудимая своей вины в предъявленном обвинении не признает, хотя подтверждает периоды, обстоятельства, суммы передачи ей потерпевшими денег, наличие неисполненных обязательств. Адвокаты, а их двое, уверяли суд, что уголовно наказуемого деяния их клиентка не совершала, умысла на совершение преступления не имела и что дело следует рассматривать в рамках гражданско-правового поля.

Обманутых клиентов «Супрэмаси» выступление защиты возмутило, они полностью поддерживают обвинение. Единственное, что их сейчас волнует, - кто и когда вернет потерянные деньги и понесет ли виновный ответственность?

Теперь суд огласил свое решение в отношении Малашенко: 6 лет колонии. Приговор в законную силу не вступил.

 
 
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"Супрэмаси" заключала договоры с гражданами, обещая поставить авто в течение 15 - 30 рабочих дней. Однако машины (даже по стопроцентной предоплате) в назначенное...
 
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