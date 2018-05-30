"Динамо-Минск" подписало российского защитника Илью Хохлова

Свою карьеру 23-летний игрок начал в Чехове, где выступал в Молодежной хоккейной лиге за "Русских Витязей" на протяжении трех лет. Дебют в Континентальной хоккейной лиге молодого защитника случился в сезоне-2014/15 в составе "Северстали", где со временем Илья Хохлов стал игроком основы.







Прошлый сезон новичок "зубров" провел в "Сочи", где показал неплохую для защитника результативность: 13 (4+9) очков в 36 матчах. Уже перед Новым годом защитник перешел в омский "Авангард". Всего за четыре сезона в КХЛ Илья Хохлов провел 114 поединков и отметился 28 (10+18) баллами.