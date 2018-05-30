В Германии ввели запреты на дизельные автомобили





На первом участке, протяженность которого составляет 580 метров, запрещено движение только для грузовиков, чьи двигатели не отвечают экологическому стандарту Евро-5. Въезд на второй участок, протяженность которого уже 1,6 км, запрещен даже для легковых автомобилей экологического стандарта ниже Евро-6. Исключение предусмотрено только для местных жителей. Всем остальным придется искать объездные пути.

Следить за соблюдением правил будет полиция Гамбурга. Нарушителей на легковом автомобиле ждет штраф в 25 евро, а водителей грузовиков — в 75 евро. Планируется выборочный контроль автомобилей, сообщили в местной полиции.

Экологические организации считают, что подобный шаг сделан просто для галочки. "Недостаточно сделать менее загрязненными лишь несколько сот метров улицы. Более чистого воздуха для всех можно добиться лишь путем допуска в центральные районы городов небольшого количества автомобилей", — уверен активист "Гринпис" Никлас Шинерль.