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Оставшихся украинских детей, которые попали в аварию под Каменцем, отправили в Украину на самолете
31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Заместитель главврача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко говорит, что состояние юных пациентов удовлетворительное:
— Ребята идут на поправку. Динамика положительная. Их отправили в сопровождении реаниматолога и анестезиолога. Украинские медики поблагодарили нас за уровень оказания помощи всем пострадавшим в этом ДТП. Но здесь не только заслуга нашей больницы. Все начиналось с места происшествия, с районных врачей, а потом к лечению подключались специалисты республиканского уровня. Спасали всем миром.
Слова благодарности медикам, местным властям высказывали родители потерпевших и консул Украины в Бресте Анатолий Диденко. За высокий профессионализм и чуткое отношение. Родственников детей, приехавших в Брест, разместили в общежитии колледжа связи, обеспечили всем необходимым: продуктами, постельным бельем, средствами гигиены.
Напомним,
Отправленных самолетом школьников в Украине ждет долгая реабилитация. Их транспортировали в лежачем положении, поскольку кроме других патологий у ребят есть переломы трубчатых костей нижних конечностей и вывихи. Еще трое пострадавших в аварии юношей ранее были выписаны из Брестской областной больницы. Их состояние на момент выписки также улучшилось.
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Заместитель главврача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко говорит, что состояние юных пациентов удовлетворительное: — Ребята идут на...
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