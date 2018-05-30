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Оставшихся украинских детей, которые попали в аварию под Каменцем, отправили в Украину на самолете

31.05.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Заместитель главврача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко говорит, что состояние юных пациентов удовлетворительное:

— Ребята идут на поправку. Динамика положительная. Их отправили в сопровождении реаниматолога и анестезиолога. Украинские медики поблагодарили нас за уровень оказания помощи всем пострадавшим в этом ДТП. Но здесь не только заслуга нашей больницы. Все начиналось с места происшествия, с районных врачей, а потом к лечению подключались специалисты республиканского уровня. Спасали всем миром.



Слова благодарности медикам, местным властям высказывали родители потерпевших и консул Украины в Бресте Анатолий Диденко. За высокий профессионализм и чуткое отношение. Родственников детей, приехавших в Брест, разместили в общежитии колледжа связи, обеспечили всем необходимым: продуктами, постельным бельем, средствами гигиены. 

Напомним, ДТП с участием юных футболистов из Сумской области произошло в Каменецком районе 13 мая около 7 утра. Ребята возвращались домой из польского Барчево. Чтобы не ехать по платной дороге на территории Польши, водители четырех бусов проложили маршрут через нашу страну. На автодороге Р98 Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь три машины обогнали погрузчик, а четвертая врезалась в него. В результате шестеро детей в возрасте 13—15 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и попали в больницу. 12-летний мальчик, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался от полученных травм на месте.



Отправленных самолетом школьников в Украине ждет долгая реабилитация. Их транспортировали в лежачем положении, поскольку кроме других патологий у ребят есть переломы трубчатых костей нижних конечностей и вывихи. Еще трое пострадавших в аварии юношей ранее были выписаны из Брестской областной больницы. Их состояние на момент выписки также улучшилось.

Фото: dsns.gov.ua
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Теги: Брест
 
 
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Заместитель главврача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко говорит, что состояние юных пациентов удовлетворительное: — Ребята идут на...
 
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