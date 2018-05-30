В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ПВО, разведка и воинская дисциплина. Зась озвучил итоги проверки белорусской армии "Проверка была масштабная и внезапная, затронула тысячи военнослужащих, сотни единиц техники. Проверялись именно те вопросы, которые требуют особого внимания...

- цитирует госсекретаряСтанислав Зась рассказал о проверке нового компонента в белорусской армии - сил немедленного реагирования. Проверялась боевая готовность их дежурных подразделений.- пояснил госсекретарь. -Данные подразделения были проверены по полному циклу на незнакомой местности и в условиях работы по реальным объектам. С задачами справились.Особое внимание обращалось на систему боевого дежурства по разведке, уровень подготовки специалистов и качество "продукта", которое получается в итоге дежурства, его дальнейшее использование.Во время проверки также было уделено большое внимание боевому дежурству по ПВО.- отметил Станислав Зась.Еще один вопрос, который был подвергнут проверке, - система отмобилизования Вооруженных Сил. Она проверялась путем формирования механизированной бригады. Практически с нуля было сформировано соединение, призваны из запаса около 2 тыс. человек, проведен весь цикл формирования бригады и ее боевого слаживания. В последующем с целью проверки были проведены различные учения.По словам госсекретаря, новым элементом проверки явилось то, что впервые был развернут медицинский отряд, оценена система медицинского обеспечения в боевых условиях.- сказал Станислав Зась.На совещании обсуждался также вопрос воинской дисциплины в армии. По данной теме свои оценки высказали генпрокурор, председатель Следственного комитета. В целом было отмечено, что преступность в Вооруженных Силах снижается по всем направлениям. Вместе с тем отмечается всплеск в 2017 году выявленных неуставных взаимоотношений и связанных с этим правонарушений., - заявил госсекретарь.Фото: Александр Кушнер, Александр Стадуб, Юрий Мозолевский, Артур Прупас. Фото используются в качестве иллюстрации