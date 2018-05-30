В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле‍ 18-летний парень сбросился с крыши многоэтажки Гомельский городской отдел СК по факту гибели юноши проводит проверку. Основная версия произошедшего - суицид. По некоторым данным молодой человек...

Гомельский городской отдел СК по факту гибели юноши проводит проверку. Основная версия произошедшего - суицид.По некоторым данным молодой человек проживал с родителями в Добрушском районе, учился в одном из колледжей областного центра. У него были проблемы с законом.